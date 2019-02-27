Taşdelen semt gezilerine devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, semtlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşmelerine devam ediyor.

İncesu, Keklikpınarı, Emek ve Huzur mahallelerinde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Taşdelen, her semte yeni proje müjdelerini de verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, semt ziyaretlerine hız vererek esnaf ve vatandaşlara mahallelerinde yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı. İncesu, Keklikpınarı, Emek ve Huzur mahallelerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla görüşen Taşdelen, “Projelerimize sizlerin görüş ve önerileriniz doğrultusunda son şeklini verip, Çankaya’ya yeni eserler kazandıracağız” dedi.

İncesu pazarında Zafertepe müjdesi verdi

İncesu pazar yeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşların sıkıntıları ve taleplerini dinleyen Taşdelen, “Mart’ın sonu bahar. Sizlerin de desteğiyle bu zor günlerin aşılacağına eminiz” diye konuştu.

Vatandaşın Zafertepe Projesi ile ilgili sorusunu tek tek yanıtlayan Taşdelen, “Eğimli bölge olması sebebiyle imar sorunu yıllardır çözülemeyen Zafertepe Mahallesi’ndeki gecekonduların sorununu birlikte yaptığımız toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda çözümledik, imar düzenlemelerimiz de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden yeni geçti. Heyelan bölgesi olduğu için büyük bölümünü yeşil alan olarak düzenleyeceğimiz bölge, Kızılay’a 10 dakika yürüme mesafesinde yemyeşil bir kent modelinin de yapılabileceğinin göstergesi olacak. Burada başlayan yeşil koridor projemiz Bademlidere’ye dek uzanarak Ankara’nın en güzel yerlerinden biri olacak” açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı toplantı ile projeyi paylaşıp tüm mahallelilere müjdeyi vereceğini bildiren Taşdelen, bölgede Çankaya Evi, Bahar Evi, park, kreş gibi çok sayıda projenin de gerçekleştirileceğini aktardı.

Keklikpınarı ve Huzur Pazaryerlerinde Taşdelen’e yoğun ilgi

Keklikpınarı ve Huzur pazaryerlerinde de büyük ilgiyle karşılanan Taşdelen, Dikmen ve Öveçler bölgesindeki vatandaşları ilgilendiren yeni çalışmalarını anlattı.

Dikmen ve Öveçler çevre sakinlerinin erişebileceği noktalarda 20’yi aşkın yeni park projesinin olduğunu söyleyen Taşdelen, yeni Çankaya Evi, Bahar Evi, kreş ve en önemlisi Karapınar yüzme havuzunun bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Emekte esnaflar umutlu

Emek Mahallesi’nde yaptığı esnaf ziyaretlerinde zor günler yaşadıklarını dile getiren ancak umutlarını yitirmediklerini anlatan vatandaşlara “Martın Sonu Bahar” diyen Taşdelen, zor günlerin üstesinden el birliği ile gelineceğini söyledi.

Emek Semt Pazarı ve Çankaya Evi’ni de ziyaret eden Taşdelen, Emek ve Bahçelievler bölge sakinlerine de Bahar Evi, Çankaya Evi projelerini ve tüm Ankaralıları ilgilendiren Kurtuluş Savaşı Müzesi, Bademlidere Şehir Parkı, Atatürk Kültür Merkezi çalışmalarını anlattı.



