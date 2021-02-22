Taşdemir: Kara propaganda sürdürülüyor

Taşdemir, "kara propaganda" sürdürüldüğünü ifade etti.HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun"Gara'ya giden milletvekili" olarak kendi adını vermesine tepki gösterdi.

Dirayet Taşdemir, "Partimiz son altı yıldır AKP iktidarının ağır saldırıları ve şiddetiyle karşı karşıyadır. Binlerce üyemiz, yöneticimiz, seçilmişimiz tutuklandı, gözaltına alındı. Her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Bunlar yetmemiş olacak ki ağır bir kara propagandayı sürdürüyorlar. İktidarın alameti farikası yalan ve iftiralardır" dedi.

Soylu'dan iddialarını kanıtlamasını isteyen Taşdemir, "Söyledikleri külliyen yalandır ve iftiradır. Soruyorum, madem elinde böyle bir bilgi ve belge vardı, neden savcıya vermedin de televizyonda açıkladın? Bunu açıklamak için neden Gare operasyonunu bekledin? Bu soruların cevabını vermelidir" ifadelerini kullandı.

"Koltuğunu kurtarma operasyonunun parçasıdır"

Dirayet Taşdemir, "Biz bunun neden yapıldığını elbetteki çok iyi biliyoruz. Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Bunun için hemen her gün aslı astarı olmayan kuyruklu yalan haberlere ve iftiralara partimiz, vekillerimiz ve seçilmişlerimiz maruz bırakılıyor. Bu ülkede koltuk bekası için neler yapılıyor, ne akla hayale gelmedik yalanlar atılıyor çok iyi biliyoruz. Bunu andıçlamalardan da biliyoruz" dedi.