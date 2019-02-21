HABER

Taşdoğan’dan Halep Arığı hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tarihi miras olan Halep Arığı’nın yeniden canlandırılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Taşdoğan’dan Halep Arığı hamlesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tarihi miras olan Halep Arığı’nın yeniden canlandırılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Taşdoğan, ayrıca Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle de meclise soru önergesi verdi.
Gaziantep’in sorunlarının çözümü konusunda Ankara’da önemli çalışmalar yapan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tarihi Halep Arığı ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Halep Arığı’nın yeniden canlandırılması konusunda Bakan Ersoy’a gerekli bilgilendirmeyi yapan MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, hazırladığı dosyayı Bakan Ersoy’a takdim etti. Taşdoğan, ayrıca Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle de meclise soru önergesi verdi.
Taşdoğan, meclise verdiği soru önergesinde Halep Arığı’nın önemine değinerek, “Oğuzeli ilçemizin güneyindeki vadide bulunan ve halk tarafından ‘Halep Arığı’ olarak bilinen yer ortalama 8 metre derinlikte ve 2 metre ene sahip yeraltı su kanalıdır. Kireçtaşı içine kazılmış devasa su kanalının hem girişi, hem de çıkış noktası, hatta yer yer tıkalı olduğu için bu kanalın büyük bir kısmı kullanılamamaktadır. Ana kayaya kazılarak yazılmış ve henüz okunamamış Kufi usulle yazılmış kanalın kitabesi, bu su kanalının önemini göstermektedir. Yapılış tarihinin 1330 yılı veya 11. yüzyıl olarak tahmin edilen bu su kanalının bir kayaya yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış beş satırlık silik olarak bir kitabesi bulunmaktadır. Henüz okunamadığı ve anlaşılamadığı bilinen Kufi usulle yazılmış kanalın kitabesinin okunması ile belki bu suyolunun gizli kalmış yönleri ve suyolunun tarihi hakkında daha kesin bilgilere ulaşılacaktır” dedi.
Taşdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle meclise, “Bu şartlar göz önüne alınarak tarihi ve kültürel miras olan ve bugün atıl durumda kalan Halep Arığı’nı restorasyon ile canlandırma planlanabilir mi, Halep Arığını canlandırmaya yönelik bir proje şehrin tarihi ve kültürel mirasına katkısı olacağından bakanlığımızca bir çalışma yapılabilir mi” diye bir soru önergesi de verdi.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’den Dünya Kadınlar Günü etkinliğiTürkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’den Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Mersin’de çöken bina 4 ay önce belediye tarafından mühürlenmişMersin’de çöken bina 4 ay önce belediye tarafından mühürlenmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.