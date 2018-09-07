Taşel: LGS yerleştirmelerinde bazı bölgelerde yığılmalar oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜM Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) ve Final Eğitim Kurumları Başkanı İbrahim Taşel, son dönemde Liselere Giriş Sınavı'ndaki (LGS) yerleştirmelerle ilgili bazı sıkıntıların olduğunu belirterek, "Büyükşehirlerde bazı bölgelerde yığılma olduğu için okullar hem sabahçı hem de öğlenci öğrenci almaya başladı. Sınıflardaki öğrenci sayısı da bir hayli kalabalık oldu. Dolayısıyla bu yerine oturacaktır ama biraz zaman alacaktır" dedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğretmen seminerine katılan TÜM Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) ve Final Eğitim Kurumları Başkanı İbrahim Taşel, son dönemde özel okulların yaygınlaştığını belirterek, "2002 yılında yüzde 3'ler seviyesinde olan özel okullaşma oranı şu anda yüzde 15'leri geçti. Bu yıl 2 bin civarında yeni özel okul açıldı. Bununla beraber Türkiye'de 11 bin 500 okul oldu. Büyükşehirlerde özel okulların yoğunlaşması biraz daha fazla. Bu aslında sevindirici bir durum. Çünkü özel okulların sayısı arttıkça resmi okullardaki öğrencilerin özel okullara kayması sonucunda hem devlet okullarımız kontenjan olarak biraz azalmış oluyor hem de özel okullarda daha rekabetçi bir ortam var. Eğitim ve öğretimde kalite artıyor. Yani gelişmiş ülkelerde okullarda özelleşme oranı yüzde 25 seviyesinde olanlar var. Biz onlara göre henüz gerideyiz ama bu giderek artıyor. Bu oldukça sevindirici bir durum. Okul sayısının artışının yanında gelişmesi gereken şey özellikle öğrenci sayısındaki artıştır. Türkiye'de özel okulların seviyesi yüzde 15 civarında ama öğrencilerin oranı ise henüz yüzde 8-9 civarında bulunuyor. Bu da artarsa ve okullar tam doluluk oranına ulaşırsa eğitim açısından çok önemli olacağına inanıyorum. Yani okullaşmadaki hız gayet iyi. Kalite de aynı anda gelirse eğitim açısından güzel bir sonuç çıkar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Liselere Giriş Sınavı sonrası yerleştirmelerde sıkıntıların olduğunu kaydeden Taşel, "Türkiye'de tabi uzun süre Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sistemi (TEOG) uygulandı. Bu sistemle bütün öğrenciler sınava giriyordu ama LGS bunu biraz daha sınırladı. 200 bin civarında öğrenci bu sınava katılmadı. Yinede liselerin önünde 1 milyonluk yığılma var. Dolayısıyla bu 1 milyonluk yığılmanın mecburen bazı okullar için sınavdan geçirilerek yerleştirme yapılması gerekir. Zaten sınavın kaldırılması düşünülürken tekrar konulmasının nedeni de budur. Bu sene hem LGS'ye göre hem de mahalledeki okula göre yerleştirme yapıldı. Ancak bu sisteme geçiş çok kolay olmadı. Birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde yığılma olduğu için okullar hem sabahçı hem de öğlenci öğrenci almaya başladı. Sınıflardaki öğrenci sayısı da bir hayli kalabalık oldu. Dolayısıyla bu yerine oturacaktır ama biraz zaman alacaktır. Önümüzdeki yıl itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefi tekli öğretime geçmekti. Yani çocuğun sabah gideceği akşam çıkacağı bir öğretime geçmekti ama tam tersi oldu. Yerleştirmede birtakım düzensizlikler oldu. Bunların düzeleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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