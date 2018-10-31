Taşeron işçilerin sorunları

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, "KİT'lerin diğer fabrikalarında, taşeron işçileri kadroya geçirildi ancak MKE'de çalışan taşeron işçilerden dilekçe alınmadığı gibi evrakları için çağıran dahi olmadı." dedi.

Önal, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kırıkkale'nin gelişiminde ve büyümesinde Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunun faydasının yadsınamayacağını söyledi.

MKE'nin, milli savunma sanayinin göz bebeği olduğunu dile getiren Önal, bu kapsamda barut fabrikasından, mühimmat fabrikasına, silah ile top ve çelik fabrikasına kadar birçok milli sermayeyle oluşturulan milli savunmamızın temel unsurlarının Kırıkkale'de yer aldığını ifade etti.

Önal, şöyle devam etti:

"MKE fabrikası ile var olan şehrimiz, yine 1990'lı yılların sonundan itibaren MKE'nin eski kimliğini kaybetmesiyle beraber maalesef hızla göç veren bir kent haline gelmiştir. Kırıkkale'de her üç kişiden biri mutlaka MKE'den ekmek yemiştir. 1990'lı yıllara kadar bile 15 bin kadrolu işçinin çalıştığı MKE'de şu anda çalışan kadrolu işçi sayısı üç binin altındadır. Toplam işçi ve memur sayısı beş bin civarındadır."