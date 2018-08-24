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"Taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 02:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı ev sahipliğinde İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Mekke’de bir araya geldi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - “İslamofobi ve İslam adına terör estiren küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz” - "Mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne ve kavga üretilerek müminlerin bölünüp parçalanması, vahdetini ve gücünü kaybetmesi için yapılan faaliyetlere karşı önlem almamız gerekiyor"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamofobi ve İslam adına terör estiren küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütlerle mücadele edilmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın daveti üzerine “İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Bayramlaşma Buluşması” 40’a yakın ülke temsilcisinin katılımıyla Mekke’de yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan Erbaş, İslam adına terör estiren küresel terör projelerine dikkat çekti.

Erbaş, şöyle devam etti:

“İslamofobi ve İslam adına terör estiren küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz. Bugün, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında olan dünyamız, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bizler biliyoruz ki yaşanan bütün sorun ve krizlerin çözümü, İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerinin insanlıkla yeniden buluşturulması ile mümkündür. Ancak insanlığın muhtaç olduğu bu değerleri dünyaya tanıtması gereken İslam dünyası da zor ve sıkıntılı süreçlerden geçmektedir."

- "İslam'ı terörü besleyen bir ideoloji gibi gösteriyorlar"

İslam'ı şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan kesimlerin olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan İslam düşmanlığı projesi olarak ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ve İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan İslamofobi endüstrisi ile mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan, inancımızın en mukaddes değerlerini ve kavramlarını istismar eden, İslam adına terör estiren, Müslüman beldeleri harabeye çeviren, barış ve esenlik dini İslam’a, birlik ve beraberliğimize en büyük kötülüğü yapan, güç ve iktidar savaşlarının, sinsi küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütleri ile mücadele etmemiz gerekiyor."

- Müminlerin birliğini bozmaya yönelik çalışmalar

Mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden yapılan fitne çalışmaları üzerinde de duran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman ülkelerin bu çalışmalara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Erbaş, şunları kaydetti:

“Müminlerin vahdetini ve gücünü kaybetmesi için yapılan faaliyetlere karşı önlem almalıyız. Aynı şekilde, etnik farklılıklar, rahmete ve kolaylığa vesile olan mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne ve kavga üretilerek müminlerin bölünüp parçalanması, vahdetini ve gücünü kaybetmesi için yapılan faaliyetlere karşı önlem almamız gerekiyor. Bütün bunlar, aramızdaki iletişim ve güveni güçlendirmemizi, daha çok bir araya gelmemizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemizi daha önemli hale getiriyor."

Hac İdare Merkezi’nde düzenlenen davete; Filistin, Afganistan, Sudan, Suriye, Irak, Kuveyt, Rusya, İran, Yemen, Bulgaristan, Zimbabve, Namibya, Özbekistan, Kazakistan, Bosna Hersek’inde aralarında olduğu 40’a yakın ülkeden temsilci katıldı.

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