“İslamofobi ve İslam adına terör estiren küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz. Bugün, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında olan dünyamız, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bizler biliyoruz ki yaşanan bütün sorun ve krizlerin çözümü, İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerinin insanlıkla yeniden buluşturulması ile mümkündür. Ancak insanlığın muhtaç olduğu bu değerleri dünyaya tanıtması gereken İslam dünyası da zor ve sıkıntılı süreçlerden geçmektedir."

- "İslam'ı terörü besleyen bir ideoloji gibi gösteriyorlar"

İslam'ı şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan kesimlerin olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan İslam düşmanlığı projesi olarak ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ve İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan İslamofobi endüstrisi ile mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan, inancımızın en mukaddes değerlerini ve kavramlarını istismar eden, İslam adına terör estiren, Müslüman beldeleri harabeye çeviren, barış ve esenlik dini İslam’a, birlik ve beraberliğimize en büyük kötülüğü yapan, güç ve iktidar savaşlarının, sinsi küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütleri ile mücadele etmemiz gerekiyor."

- Müminlerin birliğini bozmaya yönelik çalışmalar

Mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden yapılan fitne çalışmaları üzerinde de duran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman ülkelerin bu çalışmalara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.