Taşı sanata dönüştürenler Denizli’de

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9’ncusu düzenlenen, Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi başladı. 6 heykeltıraşın yer aldığı koloni 2 Ağustos’ta sona erecek. Taşı sanata dönüştüren sanatçıların koloni süresince biri birinden güzel eserler ortaya çıkarmaları bekleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9’ncusu gerçekleştirilen Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi başladı. Bir mermer atölyesinde düzenlenen koloninin açılışına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kömürcüoğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve davetliler katıldı. Büyükşehir olarak her zaman kültür ve sanatın yanında olduklarını ifade eden Gökoğlan, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında büyük destekler veriyoruz. Konserler, fuarlar, bienaller... İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde bu genç heykeltıraşlarımızın eserlerini daha farklı bir etkinlikle göreceğiz. Bu anlamda genç heykeltıraşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.