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  4. Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 14:52
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'Aşk Sana Benzer', 'Sen', 'Gittin Gideli', 'Hoş Geldin', 'Unutamam Seni', 'Ağlama Yar' gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Koray Avcı şimdi de yeni yaşantısıyla gündem oldu. Şehir hayatından sıkılan ünlü isim huzuru doğada ve masmavi denizlerde aradı...

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı

MYNET-Birçok ünlü isim gibi ünlü şarkıcı Koray Avcı da şehir hayatından sıkıldı ve kendisine doğa ile baş başa kalabileceği, sakin bir yaşam sürebileceği bir yer aradı.

Huzuru tam anlamı ile masmavi denizlerde bulan Koray Avcı tasını tarağını toplayarak radikal bir karar verdi ve yaşamını baba yadigârı olan mütevazı bir teknede sürdürmeye başladı.

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YENİ HAYATI HERKESİ ŞAŞIRTTI

'Avcı' adını verdiği teknesinde hayatını devam ettiren Koray Avcı
'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' açıklamasıyla yeni hayatını duyurmuştu.

koray avcı

Geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşan Avcı konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı ve “Tekne hayatı yaşıyorsunuz. Zorlukları ve kolaylıkları nelerdir? Neden teknede yaşamayı seçtiniz?” sorusuna açık açık yanıt verdi.

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'ORASI BENİM EVİM'

Ünlü isim 'Denizde yaşıyorum. Orası benim evim artık. Tekne ile uğraşıyorum. Yalnız kalmak istedim. Belki bir gün Kıbrıs'a tekne ile gelirim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

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Tüm hayatını denizde teknesinde geçiren Koray Avcı'nın karaya sadece ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı biliniyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü burada geçiriyor.

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Koray Avcı tekne
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