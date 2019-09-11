HABER

Taşıdığı uyuşturucu maddeyi ’tütün’ sanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Batman’dan aracına yüklediği çok miktarda uyuşturucu ile İstanbul’a giderken Kocaeli’de polis çevirmesi olduğunu gördükten sonra kaçan, olaydan 5 yıl sonra İstanbul’da yakalanan şahıs, aldığı yükün tütün olduğunu sandığını söyledi ve tahliyesini istedi.Edinilen bilgilere göre, bir araçla 2014 yılında Batman’dan İstanbul’a giden C.B.

Batman’dan aracına yüklediği çok miktarda uyuşturucu ile İstanbul’a giderken Kocaeli’de polis çevirmesi olduğunu gördükten sonra kaçan, olaydan 5 yıl sonra İstanbul’da yakalanan şahıs, aldığı yükün tütün olduğunu sandığını söyledi ve tahliyesini istedi.
Edinilen bilgilere göre, bir araçla 2014 yılında Batman’dan İstanbul’a giden C.B. isimli şahıs, Kocaeli iline geldiğinde çevirme olduğunu görünce aracını bırakıp kaçtı. Terk edilmiş aracı inceleyen polis ekipleri, aracın içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu fark etmesi üzerine şahsı takibe aldı. Yaklaşık 5 yıl İstanbul ilinde saklanan C.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınması sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan açılan davada Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan şahıs, amcasından aldığı ve tütün olarak bildiği malın sıcakta kötü kokması sonrası uyuşturucu olduğunu anladığını, polis çevirmesini görünce de kaçtığını söyledi.

“Sıcak olunca kokmaya başladı”
Mahkemede savunma yapan C.B., ”Batman’dan İstanbul’a geliyordum. Taşıdığım şeyi tütün sanıyordum. Yolda fark ettim ne olduğunu ama yapacak bir şey yoktu geri Batman’a dönemezdim. Kullandığım araba amcam M.B.’ye aittir. Amcam bana araçta tütün olduğunu söyledi. Araçta tek başımaydım. Sıcak olunca arabanın içi kokmaya başladı. Kokusundan bu maddenin değişik koktuğunu, uyuşturucu olduğunu yolda anladım. Amcam ’Sen İstanbul’a götür, ben de senden alacağım’ dedi. Kocaeli’ye geldiğimde yolda polis aracı durdurdu. Ben de aracı bırakıp kaçtım. Ele geçirilen uyuşturucu madde amcama ait” dedi.
Mahkemenin 5 yıl boyunca neden kaçtığı sorusu üzerine C.B., korktuğundan dolayı kaçmak zorunda kaldığını ve 5 yıl boyunca İstanbul’da yaşadığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, C.B.’nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Dava ertelendi.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis
Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 öğrenci yaralıServis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 öğrenci yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.