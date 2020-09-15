Taşikardi bir dakikadan daha kısa sürede nasıl durdurulur?

Vücut ısısında keskin bir düşüşle kalp atışı yavaşlar. Sinir sistemi bedeni yeni koşullara adapte eder. Kalp, vücudun geri kalan bölümlerinden daha yakın olduğu için soğumaya en hızlı şekilde "tepki verir".

Bu nedenle, taşikardi olduğunda, aşağıdakileri yapmanız önerilir:

Derin bir kaba soğuk su dökün. Ne kadar soğuk, o kadar iyi, yani buzunuz varsa - ekleyin.

Nefesini tut. Gerekirse burnunuzu parmaklarınızla sıkıştırın ve yüzünüzü birkaç saniye soğuk suya daldırın.

Uygun kap yoksa, ellerinize su alın ve yüzünüzü oraya daldırın. Şakak bölgesine özellikle dikkat ederek yüzünüze buz küpleri ile masaj yapabilirsiniz.

Bu, kalp atış hızını kontrol eden vagus sinirini etkilemenin bir yoludur.

Manevra şu şekilde yapılır:

Derin bir nefes alın ve karın kaslarınızı gerin.

Burnunuzu başparmağınız ve işaret parmağınızla sıkıştırın, ağzınızı ve gözlerinizi kapatın.

Karın kaslarınızı germeye devam ederken burnunuz ve ağzınız kapalı olarak nefes vermeye çalışın.

Taşikardiye şiddetli göğüs ağrısı veya keskin bir hava eksikliği hissi eşlik ettiğinde yukarıda açıklanan yöntemlerin hiçbiri kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda, durumdan çıkmanın tek yolu ambulans çağırmaktır.

Bir şey daha. Bir tür yükün arka planına karşı artan kalp atışı örneğin, güçlü heyecan veya mide kasları için egzersizler vücudun normal bir reaksiyonudur. Taşikardi belirgin dış nedenler olmadan ortaya çıkarsa, bu ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir bu nedenle bir doktora gitmeniz gerekir.

