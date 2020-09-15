Taşikardi bir dakikadan daha kısa sürede nasıl durdurulur?

Vücut ısısında keskin bir düşüşle kalp atışı yavaşlar. Sinir sistemi bedeni yeni koşullara adapte eder. Kalp, vücudun geri kalan bölümlerinden daha yakın olduğu için soğumaya en hızlı şekilde "tepki verir".
Bu nedenle, taşikardi olduğunda, aşağıdakileri yapmanız önerilir:
Bu, kalp atış hızını kontrol eden vagus sinirini etkilemenin bir yoludur.
Manevra şu şekilde yapılır:
Taşikardiye şiddetli göğüs ağrısı veya keskin bir hava eksikliği hissi eşlik ettiğinde yukarıda açıklanan yöntemlerin hiçbiri kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda, durumdan çıkmanın tek yolu ambulans çağırmaktır.
Bir şey daha. Bir tür yükün arka planına karşı artan kalp atışı örneğin, güçlü heyecan veya mide kasları için egzersizler vücudun normal bir reaksiyonudur. Taşikardi belirgin dış nedenler olmadan ortaya çıkarsa, bu ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir bu nedenle bir doktora gitmeniz gerekir.
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