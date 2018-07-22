Taşikardi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Kalbin düzenli olarak atmasını sağlayan elektrik akımlarında bozukluk yaşanması halinde ortaya çıkan taşikardi yalnızca kalbi değil, vücuda yeteri kadar kan pompalanamadığı için dolaylı yoldan diğer organlara da zarar verir. Yetersiz kan akışı sebebiyle ihtiyaç duyulan miktarda oksijenin ulaşamadığı organlarda doku zedelenmeleri yaşanır. Ayrıca gereğinden fazla çalışan ve bir kas dokusu olan kalpte de yaralanmalar meydana gelir, böylelikle daha ciddi kalp hastalıklarının önü açılmış olur. Taşikardi Nedir? Vücudun dinlenir halde ya da herhangi bir efor sarf etmezken kalp ritminin artmasına ya da bozulmasına taşikardi denir. Normal bir kalp dakikada 60 ile 100 kez atarken taşikardi durumunda bu rakam 140 ve üzerine ulaşır. Taşikardi Neden Olur? Taşikardi, kalp ritmini ve kan pompalanmasını kontrol eden akımların düzeninin dış bir etken tarafından bozulmasıyla ortaya çıkar. Kalp ritminin bozulmasının, diğer pek çok kalp damar hastalığını tetikleyebildiği göz önüne alınırsa taşikardi tehlikeli midir sorusu da evet olarak cevap bulmuş olur.

1. Sigara

Sigara tüketimi, kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa sebep olarak yaşam ömrünü kısaltır. Taşikardi nasıl düşürülür sorusunun yanıtlarından biri sigarayı bırakmak ve sigara içilen ortamlarda bulunmamaktır. 2. Tiroid bezlerinin aşırı aktivitesi (hipertiroidi)

Tiroit hormonu üreten tiroid bezlerinin gereğinden fazla hormon salgılaması endişe, stres ve sinirlilik haline neden olarak kalp ritminin bozulmasını tetikler. Eğer sebebi kestirilemeyen çarpıntılarınız varsa bunun sebebi gizli hipertiroidi olabilir. Hipertiroidi çarpıntıyla beraber ellerde titreme, aşırı terleme, kilo kaybı ve yorgunluğu da beraberinde getirir. 3. Kafeinli içecekler

Yapılan son araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin hastalığa bağlı ölüm riskini azalttığını gösteriyor. Ancak kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi elektrik akımlarının düzenini bozarak taşikardiye sebep olr. Uyarıcı özelliğe sahip bir madde olan kafein, kan akışını hızlandırarak kalbin yorulmasına ve ritim bozukluğuna yol açabilir.

4. İlaçların yan etkileri

Doktor tarafından reçete edilmemiş, kulaktan dolma bilgiler doğrultusunda kullanılan kas gevşetici ve direkt kas ağrılarına etki eden ilaçlar, temelinde bir kas dokusu olan kalbin yapısını zedelediğinden taşikardi riskini artırır. Ayrıca antibiyotiklerin de uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı da kalp ritminin bozulmasına sebep olur. 5. Aşırı egzersiz

Sağlıklı bir yaşamın temeli olan spor, düzenli olarak yapıldığında yaşam ömrünü uzatır. Ancak vücudu haddinden fazla zorlayacak yoğunlukta yapılan egzersizler kalbi yorarak kalp ritminin bozulmasında etkili olan faktörlerden biri haline gelir. 6. Kansızlık (Anemi)

Kandaki alyuvar sayısı ya da hemoglobin seviyesinin normal değerlerin altında kalmasına kansızlık ya da anemi denir. Folik asit ve B12 eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi hastalıklarında kalp, alyuvar eksikliğinden dolayı yeterli oksijeni alamaz ve bu da taşikardiye yol açar. B12 eksikliği taşikardinin yanı sıra diğer kan ve lenf hastalıklarına da neden olur.

7. Alkol tüketimi

Birkaç kadehi geçmeyen alkol tüketiminin sağlığa yararlı olduğunu gösteren araştırmalar mevcut olsa da tüketilen alkol miktarının artmasıyla paralel olarak kalp damar rahatsızlıklarında da artış gözlemlenmektedir. Kan akışını hızlandıran alkol kalbi yorarak ritim bozukluğunun yolunu açar. 8. Kalıcı stres

Anlık sebeplere bağlı oluşan stres ve gerginlik hemen herkesin hayatında mevcut. Ancak iş hayatının yoğunluğu, evlilikte yaşanan sorunlar gibi sebeplerle oluşan kalıcı stres, kişiyi hem depresyona sürükler hem de taşikardi oluşumunun baş aktörlerinden biri haline gelir. Taşikardi nasıl düzelir diye merak ediyorsanız, yaşamınızdan stresi uzak tutmaya gayret edin. Taşikardi Önlenebilir Mi? Kalbe yük bindiren ya da kalp dokusuna zarar veren tüm hastalıklar taşikardi riskini artırır. Bu nedenle taşikardiyi önlemek için yapılabilecek en uygun şey, yaşam tarzını değiştirmek ve kalbe zararlı aktivitelerden ve gıdalardan uzak durmaktır. Ayrıca, Düzgün beslenme ve spor,

Kilo kontrolü,

Kan basıncı ve kolesterolün normal seviyede tutulması,

Sigarayı bırakmak,

Alkol tüketimini azaltmak,

Keyif verici maddelerden uzak durmak,

Stresi kontrol altına almak gibi faktörler de taşikardi riskini minimuma indirerek sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar. Taşikardinin Belirtileri Nelerdir? Kalp ritminin bozulması, vücudun diğer organlarına yeteri miktarda kan ve dolayısıyla oksijen taşınamamasına neden olur. Yeterli miktarda oksijen alamayan organ dokularında meydana gelen hasarlar aşağıdaki belirtilerin görülmesine sebep olur:

Nefes darlığı

Bayılma hissi ve baş dönmesi

Kalbin ağızda atması hissi

Geçmeyen kalp çarpıntısı Taşikardi Nasıl Tedavi Edilir? Kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde öncelikle bozukluğa sebep olan faktör tespit edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin kafeinli içecekler tükettikten sonra taşikardi yaşıyorsanız, kafein tüketimini azaltarak bu problemden kurtulabilirsiniz. Ya da kalıcı strese bağlı ritim bozukluğu yaşıyorsanız stres kaynağından uzaklaşmanız ya da stres etkisini azaltacak psikolojik destek almanız da taşikardinin önüne geçmenizi sağlayabilir. Ayrıca hem taşikardi hem de diğer kalp damar hastalıklarının erken teşhis edilebilmesi için senede bir ya da iki kere check-up yaptırmanız şart. 1. Vagal manevra

Vagal manevra doktorların hastaları elleriyle yönlendirerek ilaç kullanmadan uyguladıkları bir tedavi yöntemidir. Taşikardinin tedavisinde de uygulanan vagal manevrada doktor, kalp yüksek hızda atarken tuvalet pozisyonu gibi zorlayıcı hareketler yapılmasını ister ve bir yandan kalp ritmini gözlemler. Bu manevralar akciğer ve mide sinirlerini tetikleyerek kalp ritminin normale dönmesini sağlayabilir.