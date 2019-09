Taşımalı ikamet velileri kızdırdı

Rize’de eğitimdeki başarısı ile dikkat çeken Merkez Çay İlkokulu’na başka mahallelerde ikamet eden velilerin ilgisi mahallede yaşayan diğer öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.

Merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde bulunan Merkez Çay İlkokulu eğitimde son yılların başarılı okullarından birisi olması nedeniyle veliler tarafından ilgi görüyor. Mahallede oturan ve okula yeni başlayacak çocuğunu okula kayıt ettirmek isteyen veliler, diğer mahallede ikamet eden ve okula çocuğunu yazdırmak isteyen velilere ise tepki gösteriyor. Başka mahallelerde ikamet eden velilerin okula çocuğunu yazdırabilmek için tanıdığının evinde misafir olarak gösterildiğini iddia eden veliler, kendi çocuklarının eğitim hakkının kısıtlandığını dile getirerek olaya tepki gösteriyor.

"Her yıl buranın sayısı artar"

Bir çocuğu okulun öğrencisi olan ve diğer çocuğunu da mahallesinin okulu olan Çay İlk Okulu’na yazdırmak isteyen Kadir Karakan “11 yıldır bu mahallede oturuyorum. Burada her geçen yıl servis sayıları arttı, şube sayıları arttı. Şuanda benim mahallemde maksimum 100 tane birinci sınıfa başlayacak öğrenci var. Okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı 196. Misafir ikametgahlar, sahte evraklar, oradan nüfus taşı, buradan nüfus taşı, Salarha Beldesi’nden, Gündoğdu mahallesinden bu kapıya servis geliyor. Benim diğer çocuğum da bu okulda okuyor. Her gün buraya 2 kez gelir giderim, her yıl buranın sayısı artar. Hiçbir çözüm bulunamadı. Bu kadar ikametgah buraya taşınıyor. Bir evde kaç tane çocuk olur, kaç aile olur bunların tespiti yapılamıyor mu? Bizim çocuklarımız burada mülteci oldu, diğer ilçelerden bile öğrenci gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.