Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Dünyanın konuştuğu keşif sayesinde Etrükslerin cenaze töreni ile ilgili ipuçları da bulunabileceği düşünülüyor.

'Kayıp halka' bulundu!

Fransa’nın Korsika Adası’nda, Etrüsk dönemine ait bir antik mezar keşfedildi.

Bu keşifle, İtalya’nın kuzeyindeki zengin medeniyet ve Etrüsklerin Roma İmparatorluğu tarafından ilhakı hakkında bilgi edinilebileceği düşünülüyor.

Milattan Önce dördüncü yüzyıla ait olduğu saptanan mezar, bir taşın içine kazılı.

Roma dönemine ait geniş bir mezarlık da bulunuyor. Aleria bölgesindeki bu mezarda da binlerce insanın kemiği olduğu tahmin ediliyor.

Etrüskler, Milattan Önce 900 yılları civarında Toskana civarında yaşıyorlardı. Kültürleri hakkında çok az yazı bulunuyor.

Milattan önce 100 civarında, Roma İmparatorluğu son yerleşim yerlerini ele geçirdi.

Müze Yöneticisi Franck Leandri, 'Bu Etrüsklerin cenaze törenlerinini anlamamızı sağlayacak kayıp halka' dedi.

Antropolog Catherine Rigeade de, mezarın önemli bir kişiye ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.

15 seramik vazonun Etrüsk döneminden kalmış gibi göründüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Etrüsklerin eşyaları hakkında bazı bilgiler var ancak o dönemdeki insanlara ait çok az şey biliyoruz. Burada ikisi de var'

Mezar yakınlarında bir de mühür yüzüğü bulundu. Yüzükte Tanrıça Afrodit’e ait olabileceği düşünülen bir suret de görülüyor.