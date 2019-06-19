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"Taşın Perileri" heykel sergisi sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Heykeltraş Dinçer Güngörür'ün hazırladığı, küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, 2 Eylül'e kadar Şerefiye Sarnıcı'nda görülebilecek - Heykeltraş Dinçer Güngörür: - "Eserlerimde hepimizin ortak bilinç altında var olan ve bu topraklara ait olan büyürken dinlediğimiz söylencelerde, efsanelerde yer alan aşk hikayelerinden yola çıkmak istedim. Bu aşk hikayelerini figüratif anlayışla malzemeye aktardım"

İSTANBUL (AA) - Heykeltraş Dinçer Güngörür'ün hazırladığı "Taşın Perileri" adlı sergi, Şerefiye Sarnıcı'nda açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür AŞ'nin destekleriyle açılan serginin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşma yapan sanatçı Güngörür, serginin yoğun bir tempo ile yaklaşık 1 buçuk yılda hazırlandığını aktararak, "Sergiyi açmadan önce koşarak geldiğim sarnıca, bir izleyici olarak bu mekanın büyülü atmosferi altında gerçekten çok etkilenirken, bu mekanı hakkını verecek bir sergi açmanın endişesine de kapıldım." dedi.

Güngörür, konuşmasında serginin alt metnine değinerek, şunları kaydetti:

"Eserlerimde hepimizin ortak bilinç altında var olan ve bu topraklara ait olan büyürken dinlediğimiz söylencelerde, efsanelerde yer alan aşk hikayelerinden yola çıkmak istedim. Bu aşk hikayelerini figüratif anlayışla malzemeye aktardım. Figürlerin gözleri kapalı ve kolları yok mesela, bu durum tam anlamıyla bir kavuşamamanın, aşkın tamamlanamamış halini simgeliyor ve sarnıcın altındaki suyu da tamamlanamayan hikayelere akıtılan göz yaşları olarak düşündüm. Gerçekten bu mekanda bir sergi açmaktan çok gururluyum."

- "Medeniyetimizin izlerini hep taşlarda ararız"

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran da Şerefiye Sarnıcı gibi sanat ve tarihin bir arada yer alacağı mekanların arttırılması gerektiğini dile getirerek, sergiye dair, "Taşa şekil vermek gerçekten zor. Toplumuzda da taşın karşılığı çok olumlu değil. Fakat biz medeniyetimizin izlerini de hep taşlarda ararız. Taşları araştırırız. Sanatçımız Dinçer Bey de bu taşları estetize ederek, bir sanat eseri haline getirmiş. Ambiyansı bu kadar harika olan bir mekanda, bu sanat eserlerini İstanbullularla buluşturmaktan dolayı çok mutluluk ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de Şerefiye Sarnıcı'nda 2018 yılında Süleyman Saim Tekcan, Ahmet Nejat ve Aysun Sandıkçıoğlu olmak üzere 3 sergi açtıklarını hatırlatarak, "Bu 3 sergi de Şerefiye Sarnıcı'nın açılışının ilk yılında yüksek bir çıta oluşturdu. Şimdi 2. yılımıza başladık. Bir buçuk yıllık bir hazırlık sonucu Güngörür'ün eserleri ilk defa burada sergileniyor." ifadelerini kullandı.

- "Güngörür, Anadolu kadınını çağdaş dünyaya taşıyan bir sihirbazdır"

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise Dinçer Güngörür'ün hayatını heykel sanatına adadığına işaret ederek, "Güngörür, bizim bin yıllık masallara, efsane konulara Anadolu kadınını çağdaş bir dille, çağdaş dünyaya taşıyan bir sihirbaz kendisi." dedi.

Şerefiye Sarnıcı'nın sanat ve tarihin bir arada buluştuğu özel bir mekan olduğu yorumunda da bulunan Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki bizim şu an çağdaş heykel alanında istediğimiz olağanüstü bir çıkış yok. Bu topraklardan çok fazla eser çıkarmaya müsait bir coğrafyada yaşıyoruz. Göbeklitepe bizim coğrafyamız. Asurluların, Hititlerin, muhteşem Selçuklu'nun varisleri biziz ve menzil, mezar taşlarına kadar 3 boyutlu işlerin şaheserini yapan Osmanlı'nın varisi biziz ama ne yazık ki şu an dünyada merakla beklenen çağdaş heykelleri üretemiyoruz."

Sergi, 2 Eylül'e kadar görülebilecek.

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heykel sergi Taşın Perileri

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