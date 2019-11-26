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Taşınan köyde tek başına hayvancılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Şakir Demir (21), baraj inşaatı nedeniyle su altında kalan, daha sonra zamanla suların çekildiği eski köyüne dönüp, tek başına hayvancılık yapmaya başladı.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Şakir Demir (21), baraj inşaatı nedeniyle su altında kalan, daha sonra zamanla suların çekildiği eski köyüne dönüp, tek başına hayvancılık yapmaya başladı. Şakir Demir, amcası Mehmet Demir'in yardımıyla 2 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlarken, şehirde yaşayan anne ve babası ile kardeşine de destek oluyor.
İlçeye bağlı 600 haneli Çevril Köyü sakinleri, 2003 yılında Yamula Barajı inşaatı nedeniyle evlerini boşalttı. Evleri su altında kalan köylülerin büyük bölümü yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 'Yeni Çevril' ismi verilen mahalleye, bazıları da şehir merkezine taşındı. Ailesiyle şehre taşınan Şakir Demir, ilerleyen yıllarda baraj suyunun bir kısmı çekilince köye dönerek hayvancılık yapmaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra 2 yıl önce hayvancılığa başlayan Şakir Demir, emekli babasının aldığı 15 büyükbaş hayvana, yıkılan evlerin arasındaki mandırada bakıyor. Şakir Demir, amcası Mehmet Demir'in de yardımıyla köyde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlarken, şehirde yaşayan ailesine de destek oluyor.
'BURASI HAYVANCILIK İÇİN BULUNMAZ BİR YER'
Köyde tek başına yaşayan Şakir Demir, "2003 yılında gelen baraj nedeniyle köyümüz su altında kaldı. Daha sonraki yıllarda su çekildi. Ben de liseyi bitirince şehirde asgari ücretle çalışmaktansa hayvancılık yapmayı tercih ettim. Babamın yardımıyla eski köyümüze döndüm. Burası hayvanlar açısından da iyi bir konum. Şehirdeki uğraşlardan uzakta duruyoruz. Burada hayvanlarımız ile uğraşıyoruz. Yaptığım işten son derece memnunun ve bu benim kendi işim. Alnımın teriyle ekmeğimi kazanıyorum. Burası hayvancılık için bulunmaz bir yer. Ayrıca eski köyümde bu işi yapmak beni daha çok mutlu ediyor" dedi.
'HAYVANCILIK YAPMAMIZI İSTEMİYORLAR'
Hayvancılık işiyle uğraştığı için evlenemediğini kaydeden Demir, "Bekarım ve görüştüğüm birisi var. Biz bu işi yaptığımızdan dolayı ailesi karşı geliyor. 'Kızımız oralarda yapamaz' diye düşüncelere kapılıyorlar. Şehir merkezinde asgari ücret ile çalışmış olsam kızı verirler. Burada senin kazancını bilmiyorlar. Asgari ücretle şehirde olan insanlar zor geçiniyorlar. Hayvancılık yapmamızı istemiyorlar. Görüşmelerim sürüyor. Kız istese bile ailesi olumsuz düşünüyor" diye konuştu.
Yeğeni Şakir Demir'e yardım eden amca Mehmet Demir ise "Burada yeğenim tek başına hayvancılık yapıyor. Ben de ara ara gelerek ona yardım ediyorum. Burada herkesin bir işle uğraşmasını tavsiye ederiz" dedi.

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