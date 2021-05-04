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Taşınma kargaşası sona erdi! Taksim’in çiçekçileri, 4 yıl sonra taşındı

04.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı’ndaki tarihi Maksem’in önünde bulunan çiçekçiler, 4 yılın sonunda, bugün Tarlabaşı Bulvarı girişindeki yeni yerlerine taşındı.

Taşınma kargaşası sona erdi! Taksim’in çiçekçileri, 4 yıl sonra taşındı

Taksim Meydanı’nda derme çatma çadırda tezgah açan çiçekçiler için Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017 yılında, Maksem’in önüne 9 adet modern çiçek satış dükkanı kuruldu. Ancak daha sonra dükkanlar, tarihi Maksem’e zarar verebileceği için kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, yaptığı açıklamayla çiçekçilerin, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla Tarlabaşı Bulvarı’nın Taksim Tüneli giriş bölümü üzerindeki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacağı duyurdu. Çiçekçilerin, Maksem’in önünde yer alan yeni çiçek satış dükkanları sökülerek, uygun görülen yere taşındı. Ancak çiçekliler, yeni yerlerine gidemedi. Taşınma karmaşası, bugün sona erdi. Çiçekçiler, yeni yerlerine taşındı.

ÇİÇEKÇİLER MEMNUN

45 yıldır Taksim Meydanı’nda çiçekçilik yapan Derya Barun, “Bugün taşınıyoruz, yeni yerimizden de memnunuz. Bizi mağdur etmediler, güzel bir yer verdiler bize. Eski yerimiz daha iyiydi ama hayırlısı olsun. Eski yerimizi boşalttık yeni yerimize geçiyoruz” dedi.

Bir başka çiçekçi de “Yeni yerimizden memnunuz, devletimizden Allah razı olsun. Bizi mağdur etmedi, hepimize yer verildi. 45 yıldır buradayız, burası bize annelerimizden kalma” diye konuştu.

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(DHA)

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