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Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş Ankara'ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş Ankara'ya

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sonrası ilk yurt içi uçuş, Ankara'ya yapıldı.

Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken yurt içi check-in işlemlerine de başlandı.

İç hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından karşılandı.

THY'nin ilk 'IST' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan saat 14.25'te Ankara'ya hareket etti.

Taşınma nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın son tarifeli seferi 02.40'ta Singapur'a gerçekleştirilmişti. Singapur'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda, saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.

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