Taşınmaz numarası nedir, nasıl öğrenilir? Taşınmaz numarası sorgulama

Her taşınmaz mal için bir taşınmaz numarası verilir. Bu durum zorunludur çünkü her taşınmazın bir numarası olmak zorundadır. Belirlenen bu zorunluluğun da çeşitli nedenleri ve yasal yükümlülükleri bulunur.

Taşınmaz numarası nedir?

Taşınmaz numarası bir taşınmazın resmî kayıtlarda tanınabilmesini sağlayan çok özel ve resmî bir numaradır. Resmî geçerliği bulunduğu için alınması zorunludur.

Bir taşınmaz numarası belge oluşturularak alınır ve belgede taşınmaz ile ilgili her bilgi her detay bulunmak zorundadır. O taşınmazın yasal durumu ile ilgili her türlü bilgiyi veren bir belge özelliği taşır.

Taşınmaz numarası ne demek?

Her taşınmazın bir taşınmaz numarası olmak zorundadır. Bu sayede taşınmaz numarası bulunan taşınmaz mülk resmî olarak tanınır. Bu belgenin gerekliliği ve zorunluluğunun bazı sebepleri şunlardır:

Yasal tanımlama için,

Satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için,

Kredi ya da ipotek işlemleri için,

Çeşitli projelerin takibi için.

Taşınmaz numarası nasıl öğrenilir?

Bir taşınmaz mülkün taşınmaz numarası öğrenmek de çeşitli yollar üzerinden mümkün olur. Ayrıca taşınmaz numarası kullanılarak farklı işlemler de yapılabilir. Taşınmaz numarasına göre adres bulmak ya da taşınmaz numarasından ada parsel sorgulamak da bu işlemlerden bazılarıdır.

Taşınmaz numarasını nasıl öğrenirim?

Taşınmaz numarasını öğrenmek gerektiği zamanlarda taşınmaz numarası sorgulama işlemi yapılmalıdır. Ayrıca mevcut taşınmaz numarası ile adres sorgulamak da mümkün olur. Birçok başka bilgiyi de taşınmaz numarası ile sorgulamak mümkündür.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ya da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait resmî internet sayfalarından da arama ve sorgulama yapılabilir. Ayrıca bu kurumlara şahsen başvurarak da bilgi alabilmek mümkün olur.

Taşınmaz numarası nerede yazar?

Taşınmaz numarası ile adres sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabilir. Birçok resmÎ işlemin yapılabildiği e-Devlet portalı üzerinden taşınmaz numarası sorgulanabilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli olacaktır: