"Taşıt kredilerinde vadenin artması hedefler açısından önemli bir hamle"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vadenin 48 aydan 60 aya yükselmesine ilişkin "Bu tip hamleler pazarın öngörülen 400 binin üzerine taşınması için önemli hamlelerdir. Yani otomotiv pazarı ocak performansıyla değerlendirildiğinde yıl sonu ancak 400 bin oluyor ama bu gibi kritik hamlelerle pazarı 400 binin üzerine taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Şahsuvaroğlu, fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vadenin 48 aydan 60 aya yükselmesinin otomotiv satışlarına olan etkilerine yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu konunun uzun zamandır OYDER'in de gündeminde olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, "2013'teki bir düzenlemeyle 60 ay vade 48 aya düşmüştü. Şimdi bu yeni düzenlemeyle 48 ay olan vade tekrar 60 aya çıkıyor. Otomotiv sektörünü özellikle son birkaç aydır düşüş trendine girmesinin önünü bir miktar daha açması için sektör adına açıkçası önemli bir adım oldu. Bu adım için BDDK Başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.