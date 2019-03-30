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Taşıyıcı anneanne: 55 yaşında kendi torununu doğurdu

30.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Coventry kentinde 55 yaşındaki Emma Miles, rahimsiz doğan kızına taşıyıcı annelik yaparak torununu doğurdu.

Taşıyıcı anneanne: 55 yaşında kendi torununu doğurdu

İki çocuk annesi olan Miles, taşıyıcı annelik yapabilmek için 38 kilo verdi ve hormon ilaçları aldı.

Miles, 16 yaşında rahmi olmadığını öğrenen ve "çocuk sahibi olamayacağı için üzülen kızına büyük bir hediye vermek için" taşıyıcı annelik fikrini kendisinin ortaya attığını söyledi.

31 yaşındaki kızı Tracy Smith'den alınan yumurtalar, 40 yaşındaki nişanlısı Adam Smith'in spermiyle döllendirildi ve embriyo Miles'ın rahmine yerleştirildi.

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İKİ HAFTA SONRA EVLENDİLER

Evie adı verilen kız bebeğin 16 Ocak'ta dünyaya geldiği ve çiftin iki hafta sonra evlendiği belirtiliyor.

İngiltere'de yasalar, bu yolla doğan bebeklerin velayetini otomatik olarak taşıyıcı anne ve partnerine veriyor.

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Tracy Smith, şimdi annesinden çocuğun velayetini almak için yasal işlemlere başladıklarını söyledi.

Dünya genelinde her beş bin kadından birinin rahimsiz doğduğu tahmin ediliyor.

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ingiltere hamile taşıyıcı annelik

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