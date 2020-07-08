'Taşıyıcıların yüzde 80'inde hiç belirti yok'

İngiltere Ulusal İstatistik Bölge Ofisi’nden yapılan çalışmada, yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinde pozitif olduğu görülen kişilerin yalnızca yüzde 22’sinin ateş, öksürük, halsizlik, tat ve koku kaybı gibi hastlalığın ayırt edici semptomlarına sahip olduğu görüldü. Araştırmaya katılan insanların yüzde 78'i ise test esnasında ya da öncesinde herhangi bir semptom yaşamadığını ve virüs taşıdığından habersiz olduğunu aktardı.

DSÖ AÇIKLAMASINI BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞTİ

Açıklanan veriler, asemptomatik yayılmaya tekrar dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ayın başında, corona virüsle enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıklamış ve hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istemişti. Ancak, DSÖ aralarında Harvard’ın Üniversitesi’nin de olduğu birçok saygın kuruluşun tepkisiyle karşılaşmış ve sadece bir gün sonra açıklamasını geri çekmişti.

Bununla birlikte, İngiltere İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan yüzü aşkın insan rastgele seçilerek verileri incelendi. Araştırmada çıkan sonuçlar ise şöyle;