Taşkent Büyükelçisi Şen'e veda programı

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları tarafından, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen için veda programı düzenlendi.

Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) tarafından düzenlenen etkinliğe Özbek yetkililer, ülkedeki yabancı misyon şefleri, Türk iş adamları ve Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şen, burada yaptığı konuşmada, 2 yıl görev yaptığı Özbekistan'dan ayrılmanın zor olduğunu belirterek, yakın dostluk ilişkileri olan iki ülke cumhurbaşkanlarının yarattığı ortamda, ikili ilişkilerin hızla geliştiğini, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapıldığını, iş forumlarının düzenlendiğini anımsattı.

Şen, gösterdikleri yakın ilgi, sağladıkları imkan ve destekten dolayı Özbek makamlarına teşekkürlerini ileterek, "Özbekistan'dan gidiyorum ama Özbekistan'ın kalbimde götürüyorum. Ata yurdumuzu çok sevdim." diye konuştu.

UTİD Başkanı Ercan Bulut, ikili ilişkilerin yeniden hareketlenmeye başladığı bir dönemde görev yapan Büyükelçi Şen'in, bu ilişkileri olabilecek en iyi seviyeye çıkarmaya çaba gösterdiğine dikkati çekerek, Şen'in her zaman iş adamlarının sorunlarıyla ilgilendiğini, onların çıkarlarını koruduğunu ve destek olduğunu dile getirdi.