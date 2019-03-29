Taşkent'in tasarımı Türk mimarlara emanet

Kader, halen Taşkent genelinde devam eden mimari projelerin büyük bir kısmının Türk tasarımcılar tarafından yapıldığına dikkati çekerek, "Günümüzde Taşkent, aslında Türk mimar ve tasarımcıları ile yeniden yapılanıyor. Taşkent'in omurgasını Türk mimarlar yaratıyor diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Taşkent Valiliğinin davetiyle kente gelen Türk mimar Murat Kader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri mimari tasarım çalışmalarıyla Taşkent'in daha güzel ve çağdaş bir şehir olmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

Toplam 335 kilometrekare alana yayılan şehirdeki çeşitli inşaat çalışmalarında yer alan Türk inşaat mühendisleri ve mimarlar kentin daha da güzelleşmesi ve çağdaşlaşmasına ön ayak oluyor.

BAHTİYAR ABDUKARİMOV - Orta Asya'nın en eski ve büyük şehirlerinden Taşkent'in yeniden imarına ilişkin çalışmalar Türk mimarlar tarafından yapılıyor.

Taşkent'in büyük master planları üzerinde çalıştıklarını ve kent genelindeki 12 büyük projenin tasarımında yer aldıklarını söyleyen Kader, başında bulunduğu şirketin "Almazar City", "Mirza Uluğbey City", "Aktepe City", "Yunusabad City" gibi Taşkent'teki toplam 10 milyon metrekare inşaat alanını içeren 12 dev projede yer aldığını ve bu projelerin tasarımlarını hazırladığını vurguladı.

Özbekistan'daki şehirlerin kalkınmakta olduğunu vurgulayan Kader, yerli ve yabancı yatırımcıların vizyonlarından faydalanmak isteyen Özbek tarafının bu çerçevede kendilerini davet ettiklerini ifade etti. Şehrin ve ülkenin fevkalade hızla gelişmekte olduğunu dile getiren Kader, bu projelerde Türk tasarımcı ve müteahhitlerin, Türk ürün sağlayıcı ve üreticilerin yer aldığını ve bu projelerde kullanılan malzemelerin büyük bir kısmının Türkiye'den getirildiğini anlattı.

Kader, Türk mimari unsurlarını da kullandıkları bu projelerin Özbeklerin kültürü ve yaşam tarzı dikkate alarak hazırlandığını belirterek, "Özbekler avluyu, kendilerine ait özel yerleri seviyorlar. Projelerimizde Özbek mimarisine dokunuş çok fazla." diye konuştu.