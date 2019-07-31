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"Taşkın bölgesindeki yapıların buralardan taşınması sağlanmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından oluşturulan heyet, sel felaketine ilişkin teknik değerlendirme raporu hazırladı - Rapordan: - "Arazilerin yetenek sınıflarına uygun kullanılması önemlidir. Arazi kullanımından dolayı bozulan toprak, bitki ve su dengesinin yeniden kurulması, taşkın bölgesinde yer alan yapıların buralardan taşınmaları sağlanmalıdır" - "Yağış sularının yağış havzasından dere yatağına düzenli geçişinin sağlanması, havza yamaçlarından dere yataklarına taşınan katı materyalin nitelik ve nicelik bakımından kabul edilebilir ölçülere indirilmesi, düzenli bir şekilde dere yatağına ulaşması sağlanan suların ve materyalin uygun yerlerde depolanması ve tespit edilmesi gerekiyor"

Düzce Üniversitesince, Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde sağanak sonrası yaşanan su baskını ve toprak kayması olaylarına ilişkin hazırlanan teknik değerlendirme raporunda, arazilerin yetenek sınıflarına uygun kullanılmasının önemine değinilerek, "Arazi kullanımından dolayı bozulan toprak, bitki ve su dengesinin yeniden kurulması, taşkın bölgesinde yer alan yapıların buralardan taşınmaları sağlanmalıdır." tespitinde bulunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, selin bilimsel açıdan incelenmesi için rektörlükçe Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından oluşturulan bilim heyeti, 24, 25 ve 26 Temmuz'da, selden en fazla etkilenen ve can kayıplarının yaşandığı Akçakoca’nın Esmahanım köyü ile Uğurlu, Dilaver, Nazımbey, Melenağzı köyleri ve buralardaki dere yataklarını inceledi.

Heyet tarafından hazırlanan "İlk Teknik Değerlendirme Raporu"nda, arazilerin yetenek sınıflarına uygun kullanılmasının önemi belirtilerek, "Arazi kullanımından dolayı bozulan toprak, bitki ve su dengesinin yeniden kurulması, taşkın bölgesinde yer alan yapıların buralardan taşınmaları sağlanmalıdır." görüşü dile getirildi.

Raporda, sel bölgelerinde bilimsel ölçütlere uygun önlem alınmasının, meydana gelen olayın tekniğine uygun kayıt edilmesine ve envanterinin tutulmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Gereken tedbirlerin kültürel önlemlerle birlikte alınması gerektiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İşlem sırasının öncelikle, yağış sularının yağış havzasından dere yatağına düzenli geçişinin sağlanması, havza yamaçlarından dere yataklarına taşınan katı materyalin nitelik ve nicelik bakımından kabul edilebilir ölçülere indirilmesi, düzenli bir şekilde dere yatağına ulaşması sağlanan suların ve materyalin uygun yerlerde depolanması ve tespit edilmesi gerekiyor. İşlem sırasından hareketle öncelikle heyelan kontrolü de dahil olmak üzere yamaç ıslahı ve ana dereye su, malzeme taşıyan oyuntular ile yan derelerin ıslahından sonra, gerek duyulması halinde ekosistemi ve akarsulardaki canlıların sürekliliğini sağlayacak daha doğa dostu ve ekonomik önlemlerle ıslah yöntemlerine başvurulması gerekiyor."

Raporun ilgili makamlara sunulduğu ve üniversitenin çalışmalarını derinleştirerek sürdürdüğü bildirildi.

- Süreç

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi için kayıp ihbarı yapılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, 28 Temmuz'da ikizlerden İlayda Sinem Kaplan'ın, önceki gün de 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cesedi bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"İlk Teknik Değerlendirme Raporu" Düzce Üniversitesi Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

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