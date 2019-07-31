"Taşkın bölgesindeki yapıların buralardan taşınması sağlanmalı"

Düzce Üniversitesince, Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde sağanak sonrası yaşanan su baskını ve toprak kayması olaylarına ilişkin hazırlanan teknik değerlendirme raporunda, arazilerin yetenek sınıflarına uygun kullanılmasının önemine değinilerek, "Arazi kullanımından dolayı bozulan toprak, bitki ve su dengesinin yeniden kurulması, taşkın bölgesinde yer alan yapıların buralardan taşınmaları sağlanmalıdır." tespitinde bulunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, selin bilimsel açıdan incelenmesi için rektörlükçe Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından oluşturulan bilim heyeti, 24, 25 ve 26 Temmuz'da, selden en fazla etkilenen ve can kayıplarının yaşandığı Akçakoca’nın Esmahanım köyü ile Uğurlu, Dilaver, Nazımbey, Melenağzı köyleri ve buralardaki dere yataklarını inceledi.

Heyet tarafından hazırlanan "İlk Teknik Değerlendirme Raporu"nda, arazilerin yetenek sınıflarına uygun kullanılmasının önemi belirtilerek, "Arazi kullanımından dolayı bozulan toprak, bitki ve su dengesinin yeniden kurulması, taşkın bölgesinde yer alan yapıların buralardan taşınmaları sağlanmalıdır." görüşü dile getirildi.