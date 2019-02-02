HABER

Taşkın sonucu kapanan yoldan geçmeye çalışan sürücü ölümle burun buruna geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Aydın’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri’nin taşması sonucu ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı.

Aydın’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri’nin taşması sonucu ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı. Mahsur kaldığı otomobilinin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Germencik ilçesinde yaşayan Metin Balcılar, Koçarlı’ya bağlı Yeniköy Mahallesine gitmek üzere 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bölgede son 1 aydır etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri’nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesini Germencik’e bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünün sular altında kaldığından habersiz olan Balcılar, ulaşıma kapalı olan yoldan geçmeye çalışınca otomobili sele kapıldı. Bir anda su içinde kalan otomobilin camını açarak üzerine çıkmayı başaran Balcılar, yardım beklemeye başladı.
Suyun içine gömülen otomobilin üzerine mahsur kalan sürücüyü gören mahalleli Selim Balcı, traktörünü getirerek Balcılar’a yardım etmeye çalıştı. Koçarlı Belediyesi ekiplerinden de yardım istenmesi üzerine, mahsur kalan otomobil Balcı’nın traktörü ve belediyeye ait iş makinesinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
Germencik’ten Yeniköy’e gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Metin Balcılar, taşkın sonucu yolun kapalı olduğundan haberi olmadığını söyledi. Yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelası da bulunmadığını belirten Metin Balcılar, otomobili suya kapılınca büyük korku yaşadığını kaydetti. Ölümden döndüğünü ve kurtulduğu için çok mutlu olduğunu bildiren Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü sözlerine ekledi.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Tuğçe toprağa verildi, katil zanlısı babası adliyedeTuğçe toprağa verildi, katil zanlısı babası adliyede
Saniye saniye hırsızlıkSaniye saniye hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.