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Taşkın sonucu suya kapılan bekçinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Taşkın sonucu suya kapılan bekçinin cansız bedenine ulaşıldı

Çankırı'da taşkın sonucu suya kapılan bekçi Mustafa Kaya'nın cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı.

Kızılırmak ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan ve 16 Mart'ta gerçekleşen taşkından sonra kaybolan Mustafa Kaya'nın arama çalışması gerçekleştiren AFAD, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kaya'nın cesedi otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Acıçay'da, 16 Mart'ta aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti.

Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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Acı Çay Bekçi çankırı Kızılırmak Taşkın

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