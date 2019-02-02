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Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

'ÇIKMASAYDIM BOĞULABİLİRDİM' Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan yoldan geçerken otomobiliyle mahsur kalan Metin Balcılar (63), yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı.

Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)

'ÇIKMASAYDIM BOĞULABİLİRDİM'
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan yoldan geçerken otomobiliyle mahsur kalan Metin Balcılar (63), yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Balcılar, "Yoldan otomobilimle bir arkadaşımın yanına gidiyordum. Hiçbir uyarı levhası yoktu. Ben de ilk kez buradan geçiyorum, yolu bilmiyorum. Ben ilerledikçe, su bir anda çoğalmaya başladı. Su çoğalınca, otomobilimi ters çevirdi. Otomobille birlikte kanala düştüm. O sırada arka kapıya yöneldim, açıp çıkmasaydım boğulabilirdim" dedi.
'ÇOK KORKMUŞTU'
Metin Balcılar'ı kurtaran çiftçi Selim Balcı (30) ise, "Ben çiftçiyim. Tarlada mahsulümüz olduğu için taşan suların seviyesinin düşüp düşmediğine bakmaya çıktım. Otomobilin durduğunu gördüm. Sonra otomobili su ters çevirdi. Araç sulama kanalının içine düştü. Ben biraz bekledim otomobilin içinden çıkan yok. Eve giderek traktör ve halat aldım. Arkadaşımı da alarak olay yerine geldim. Çırçır fabrikasındaki arkadaşlar da geldi. Bu sırada Koçarlı Belediyesi'ni aradım, iş makinesi yolladılar. Buraya geldiğimizde sürücü otomobilin üstünde duruyordu. İş makinesinin kepçesini uzatarak sürücüyü otomobilin üzerinden kurtardık. Ardından evime götürerek kıyafetlerini değiştirmesini sağladım. Çok korkmuştu. Kurtulduğu için sevinçliyiz" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
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Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)

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