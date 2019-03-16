HABER

Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişi için çalışma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen HES çalışanının bulunması başlatılan çalışmalara AFAD ile dalgıç polis ekipleri katılıyor

Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak ilçesi Acı Çay'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana geldi.

Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santralinde (HES) çalışan işçiler, taşkının ardından inşaatta bekçi olarak görevli Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı arama sonucunda Kaya'nın izine rastlanılmadı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (5)Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (5)
Şehit edilen Müslümanlar için Kütahya’da gıyabi cenaze namazıŞehit edilen Müslümanlar için Kütahya’da gıyabi cenaze namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acı Çay çankırı Kızılırmak Taşkın

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Kahreden haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.