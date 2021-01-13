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Taşkında ‘canlar’ unutulmadı

13.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Taşkında ‘canlar’ unutulmadı

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması ile sel sularına kapılıp bir adacıkta mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı.Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri’nin taşması sonucu sel sularına kapılan 2 yavru köpek adacıkta mahsur kaldı.

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması ile sel sularına kapılıp bir adacıkta mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı.
Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri’nin taşması sonucu sel sularına kapılan 2 yavru köpek adacıkta mahsur kaldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bot yardımıyla mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarılarak, koruma altına alındı.
Öte yandan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasında da AFAD ve belediye ekipleri bölgede bulunan köpeklere mama verdi.

Taşkında ‘canlar’ unutulmadı

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