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  4. Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar sebebiyle bir tur otobüsü şoförü, sular altında kalan yolda yönünü kaybetmesi sonucu suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı.Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi.

Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar sebebiyle bir tur otobüsü şoförü, sular altında kalan yolda yönünü kaybetmesi sonucu suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı.
Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya’nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi’nde tarlalar ve bazı yollar sular altında kaldı. Göle dönüşen mahallede Boğazkent istikametine ilerleyen bir tur otobüsü, şoförün yönünü kaybetmesi sonucu tarlaya gömüldü. Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor.
Otobüsün otelden turistleri almaya gittiği öğrenildi.

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