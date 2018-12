Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Kırgızistan'ın Talas kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, belediyede düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kardeş şehir projesinin önemli olduğunu söyledi.

Türk tarihinin 5 bin yıllık geçmişi olduğunu anlatan Çiçek, "Sanki bir an böyle binlerce yıl öncesine gittim. Atalarımın Orta Asya'da at koşturduğu o binlerce yıl öncesi uçsuz, bucaksız bozkırlarda at koşturduğu anları görür gibi oldum. Bana bu hissiyatı yaşattığı için de misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da imzalanan antlaşma ile kültürel ilişkilerin daha da gelişeceğini ifade etti.

Talas'ı ziyaret edeceklerini belirten Arslan, "İki belediye arasında imzalanan bu protokol çok önemli. Tek millet, 2 devlet olarak yaşayan milletin bağlarının gelecek nesillere de aktarılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Talas Valisi Murat Murataliev ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin en üst seviyeye çıktığını söyledi.