Taşköprü sarımsağının korunması için eylem planı hazırlanacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ilçeye özgü sarımsağın korunmasına yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, sarımsak tohumunun korunmasının önemine değindi.

Diğer sarımsakların Taşköprü sarımsağı adı altında satılmasının da bir sorun olduğunu ifade eden Karadeniz, "Taşköprü'de başka tohumların ekilmesini önlemek zorundayız. Diğer bir sorun farklı menşeli sarımsakların Taşköprü sarımsağı diye satılması." dedi.

Kaymakam İbrahim Çenet ise Taşköprü sarımsağının ilçe için önemine vurgu yaparak, "Üretim az fakat fiyatların bu yıl yüksek olması sevindirici. Sarımsak piyasasının kalbi bölgemizde atıyor." diye konuştu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Taşköprü sarımsağının hasadı yapılmadan önce ilçede farklı menşeli sarımsakların satıldığını belirtti.

Diğer tür sarımsakların satışa sunulmadan önce ayrılması gerektiğini ifade eden Çatal, "Ayrıca dışarıdan gelen alıcıların bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu sebeple Taşköprü sarımsağına pazara girerken görevliler tarafından etiket yapıştırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.