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Taşköprü'de 6 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde, ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 5 eve sıçradı.

Taşköprü'de 6 ev yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde, ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 5 eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 6 ev kullanılamaz hale geldi.
Kabalar köyündeki Cemal Gökkaya'ya ait 2 katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 5 eve sıçrayan alevleri yaklaşık 3 saatte söndürdü. Yangın sonrası 6 ev, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Taşköprü'de 6 ev yandıTaşköprü'de 6 ev yandıTaşköprü'de 6 ev yandıTaşköprü'de 6 ev yandı

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