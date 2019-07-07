Taşköprü'de 6 ev yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde, ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 5 eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Kabalar köyündeki Cemal Gökkaya'ya ait 2 katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 5 eve sıçrayan alevleri yaklaşık 3 saatte söndürdü. Yangın sonrası 6 ev, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



