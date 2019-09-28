Taşköprü’de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyünde Dikmen Mahallesinde meydana gelen olayda 75 yaşındaki Raşit Tekeci, kullanmakta olduğu traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Reşit Tekeci, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tekeci’nin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.



