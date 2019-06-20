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Taşköprü’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Taşköprü’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda işlemleri tamamlanan 9 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli şahıs da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçe merkezi ile köylerinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İlk etapta 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 19 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Taşköprü’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Taşköprü’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

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