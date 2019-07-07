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Taşköprü’de köy konağına saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağına henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler saldırıda bulundu.Taşköprü’de Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağının pencerelerine ait camlar kırıldı, elektrik saati parçalandı, konağın içinde bulunan eşyalar etrafa savrularak kullanılamaz hale getirildi.

Taşköprü’de köy konağına saldırı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağına henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler saldırıda bulundu.
Taşköprü’de Aşağı Şehirören köyüne ait köy konağının pencerelerine ait camlar kırıldı, elektrik saati parçalandı, konağın içinde bulunan eşyalar etrafa savrularak kullanılamaz hale getirildi. Jandarmaya haber verilen olay sonrası adli makamlarca soruşturma başlatılırken olayda çalınan bir şey olmaması hırsızlık şüphesini ortadan kaldırdı.
Köylüler olayın niçin ve neden kaynaklandığı konusuna bir anlam veremediklerini söylediler.

Taşköprü’de köy konağına saldırı

Taşköprü’de köy konağına saldırı

Taşköprü’de köy konağına saldırı

Taşköprü’de köy konağına saldırı

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