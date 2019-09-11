Taşköprü'de silahlı kavga: 3 yaralı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi Sarıseki köyünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Sarıseki köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan O.Ç. ile A.A. ve S.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda O.Ç., tabancasını çıkararak A.A. ve S.T.'ye ateş etti. S.T. de tabancasını çıkararak O.Ç'nin oğlu M.Ç.'ye ateş etti. M.Ç. A.A. ve S.T. yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanasine kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahaleleri ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili O.Ç.'yi gözaltına alırken soruşturma sürdürülüyor.

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