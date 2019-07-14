HABER

Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, olası hırsızlık olaylarına karşı geceleri ellerinde tüfekle tarlada nöbet tutuyor.Geçtiğimiz hafta başlayan sarımsak hasadının ardından çiftçiler, sarımsakları kuruması için 10 gün boyunca tarlada bırakıyor.

Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

Türkiye’nin en önemli sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, olası hırsızlık olaylarına karşı geceleri ellerinde tüfekle tarlada nöbet tutuyor.
Geçtiğimiz hafta başlayan sarımsak hasadının ardından çiftçiler, sarımsakları kuruması için 10 gün boyunca tarlada bırakıyor. Çiftçiler, bu süre içinde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmaması için gece tarlada nöbet tutuyor. Taşköprülü sarımsak üreticisi Hakan Gümüş, sarımsağın bu yıl da oldukça değerli olduğunu ve hasat sonrası zaman zaman hırsızlık olayları yaşandığını söyledi. Tarlada hasat sonrası nöbetlerine devam ettiklerini ifade eden Gümüş, araçların içinde, yer yer tarladaki kulübelerde sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tuttuklarını anlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sık sık tarlayı dolaşarak herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ettiklerini dile getiren Gümüş, "Herhangi bir olumsuz durumda yanımızda bulundurduğumuz ruhsatlı tüfeklerimizle havaya seri atış gerçekleştiriyoruz ve hemen durumu jandarmaya bildiriyoruz. Sorun olmadığında ve her şeyin normal seyrettiği durumlarda ise tek el atış yaparak çevre tarlalarla birbirimize mesaj gönderiyoruz" dedi.

"Sarımsak üreticiliği çok zahmetli ve emek isteyen bir iş"
Sarımsak üretiminin büyük emek isteyen bir iş olduğunu anlatan üretici Cengiz Durgut ise, Taşköprü sarımsağının yerini başka hiçbir bölge sarımsağının tutmadığını söyledi. Hasadın ardından sarımsakları kuruma süresi boyunca tarlada bıraktıklarını belirten Durgut, "Bu süre içinde hırsızlık olayları ile karşılaşabiliyoruz. Sarımsağımız kuruyuncaya kadar yaklaşık 10 gün nöbet tutacağız. Bunun 4 günü geride kaldı, yaklaşık 6 gün daha tarladayız" diye konuştu.
Adına festivaller düzenlenen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının üretildiği ilçede 25 bin dönüm alanda 4 bin aile geçimini sarımsaktan karşılıyor. Yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte ilçede her yıl 20-25 bin ton sarımsak üretiliyor.

Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

Taşköprü’de tüfekli sarımsak nöbeti

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi

15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.