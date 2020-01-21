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  4. Taşköprü’deki balık ölümleri

Taşköprü’deki balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak’ta toplu balık ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatah, konunun araştırılmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi.Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek 10 aylık çalışma dönemini değerlendirdi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak’ta toplu balık ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatah, konunun araştırılmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek 10 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Taşköprü Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Çatal, Gökırmak Çayı’nda yaşanan toplu balık ölümlerine dikkati çekerek, “Vali beyimizle geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda valimize konuyu arz ettim. Bende büyük üzüntü duyuyorum. Bu sadece deredeki balık ölümleriyle ilgili değil, aynı zamanda sarımsakları da etkileyecek böyle devam ederse. Bunun sorumlusu kimse Taşköprü’nün vebaline girmesin. Irmak milyonlarca ölü balık ve kokusunu çekemeyeceğiniz kadar pis bir kokuyla kaplı. Bir aydır da bu devam ediyor. Kim yapıyorsa, cezalandırılmasını istiyorum. Ben de bu konuya çok üzülüyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ekipler geldi, buradan numune aldılar. Bana Kastamonu’nun kanalizasyonundan kaynaklanıyor deniliyor. Ben de şöyle bir açıklamada bulundum. Kastamonu’nun nüfusu şuan 100 bin ise, yaz ayında 400 bin oluyor, daha da artıyor. Yaz ayında değil de peki neden şimdi bu balık ölümleri, zehirlenmeler oluyor. Yalnız Kastamonu’nun kanalizasyonundan olmuyor bu iş, bildiğiniz melas akıyor nehirden” dedi.

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