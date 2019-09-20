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Taşköprü’nün güzellikleri Kastamonu Tanıtım Günleri’nde anlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü’de bulunan antik kent Pompeiopolis bölgesinin ikinci bir Efes olacaktır” dedi.Yöresel ürün ve gıdaların yanı sıra çeşitli etkinliklerle Kastamonu ilinin tanıtımının yapıldığı fuar açıldı.

Taşköprü’nün güzellikleri Kastamonu Tanıtım Günleri’nde anlatılıyor

Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü’de bulunan antik kent Pompeiopolis bölgesinin ikinci bir Efes olacaktır” dedi.
Yöresel ürün ve gıdaların yanı sıra çeşitli etkinliklerle Kastamonu ilinin tanıtımının yapıldığı fuar açıldı. Kastamonu’nun ilçe belediyelerinin de katılım gösterdiği fuar 19-22 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor olacak. Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) öncülüğünde, Gün Medya Grubu ana sponsorluğunda organize edilen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası da destek veriyor.
“Taşköprü’nün her derde deva sarımsağı dünyaca ünlü olmuştur”
Bu yıl 13.sü düzenlenen Kastamonu Tanıtım günlerine katılan Taşköprü BelediyeBaşkanı Abdullah Çatal, “Taş köprü; kültür tarihiyle, dini turizmiyle, coğrafi işaretleriyle, gastronomisiyle, yemek kültürüyle güzel bir ilçemizdir. Taşköprü’nün her derde deva sarımsağı dünyaca ünlü olmuştur” dedi.
“Pompeiopolis’i ikinci bir Efes olarak adlandırıyoruz”
Taşköprü ilçesinin antik çağlara kadar uzanan tarihinin olduğundan da bahseden Çatal, “M.Ö 64 yılında kurulan Paflagonya’nın başkenti Pompeiopolis Taşköprü’dedir. Şimdi sıra bizde Pompeiopolis’i tanıtacağız. Burayı ikinci bir Efes olarak adlandırıyoruz. 2006 yılından beri kazı çalışmaları devam ediyor. Allah’ın izniyle en kısa zamanda gün yüzüne çıkartacağız. Taşköprü aynı zamanda sanayi şehridir. Organize sanayi sitemiz yapım aşamasında altyapı çalışmaları bitmek üzere. Buradan da sizin huzurunuzda iş adamlarına yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyorum. İstanbul’da Kastamonulular olarak ikinci büyük nüfusa sahibiz. Burada Kastamonu’nun 19 ilçesini tanıtıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 1milyon 900 nüfusa sahibiz. Bütün Kastamonuluları ve İstanbulluları tanıtım günlerine bekliyorum” sözlerini ifade etti.

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