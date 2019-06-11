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Taşla camı kırıp, cep telefonlarını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimliği belirsiz hırsızlar, camını taşla kırarak girdikleri telefon bayisinden 20 saniyede 1 bilgisayar ve 4 cep telefonunu alıp, kaçtı.

Taşla camı kırıp, cep telefonlarını çaldılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimliği belirsiz hırsızlar, camını taşla kırarak girdikleri telefon bayisinden 20 saniyede 1 bilgisayar ve 4 cep telefonunu alıp, kaçtı.
Bu sabah saat 04.00 sıralarında Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 3 kişiden ikisi, taş atarak camı kırdı. Ardından da vitrin camını tekme atıp, elleriyle iterek yere düşürdü. İçeri giren ikili, bir dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonunu çaldı. 20 saniyede gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından ikili, kendilerini bekleyen otomobile binip, kaçtı.
Kırılan cam sesi üzerine vatandaşların haber verdiği polis, hemen işyeri sahiplerine bilgi verdi.
İşyeri ile çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, 3 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın önüne geldiğini, birinin otomobilde beklediğini diğer 2'sinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, işyerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.
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Taşla camı kırıp, cep telefonlarını çaldılarTaşla camı kırıp, cep telefonlarını çaldılar

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