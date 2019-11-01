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Taşla ve sopayla dövülen genç kızdan 20 taksitle para cezasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta aralarında husumet bulunan Agit Saknak (26) tarafından taş ve sopayla yaralandığı öne sürülen aşçı Leyla Yıldırım (23) mahkemenin Saknak’a 2 bin 240 TL para cezası vermesine ve bu cezanın 20 eşit taksitle ödenmesine hükmetmesine tepki gösterdi. Genç kız, "Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ŞIRNAK'ta aralarında husumet bulunan Agit Saknak (26) tarafından taş ve sopayla yaralandığı öne sürülen aşçı Leyla Yıldırım (23) mahkemenin Saknak’a 2 bin 240 TL para cezası vermesine ve bu cezanın 20 eşit taksitle ödenmesine hükmetmesine tepki gösterdi. Genç kız, "Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
Olay, 29 Nisan 2018'de merkeze bağlı Kumçatı beldesinde meydana geldi. Leyla Yıldırım, ilik kanseri tedavisi gören ve silahlı kavgada öldürülen kardeşi Nihat Yıldırım’ın katil zanlılarının akrabası olan Agit Saknak’ı arazilerinde hayvan otlattığını görüp, uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Olaydan sonra hastaneye gidip darp raporu alan Yıldırım, Saknak'tan şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmanın ardından Agit Saknak hakkında Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan Agit Saknak, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.
TEPKİ GÖSTERDİ
Karara tepki gösteren Leyla Yıldırım, "Kendisini koyunları bizim arazimizde otlatmaması konusunda uyardığımda bana küfür etti. ‘Sülalen de gelse gitmem buradan’ dedi. Daha sonra üstüme saldırdı. Taş ve sopayla ağzıma, koluma vurdu. Olay sırasında telefonum da kırıldı. Ağzımdan-burnumdan kan gelirken karakola gittim. Daha sonra darp raporu aldım. Kolumdaki ve vücudumdaki darbelerin acısını 1 ay çektim" dedi.
BAŞKA ŞEHRE TAŞINDI
Tehdit edildiği için Şırnak'tan ayrılan ve gizli tuttuğu şehre taşınmadan önce Adana'daki akrabalarını ziyaret eden Yıldırım, kardeşinin öldürülmesinden sonra Saknak ailelerince şikayetini geri çekmesi için defalarca tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım, "Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim. Mahkeme 2 bin 240 TL para cezası verdiği gibi, bunu da 20 takside böldü. Bu kişinin cezalandırılmasını, ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Kadın şiddetine ne ceza veriliyorsa, en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

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