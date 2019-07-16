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Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı.

Esat TAŞTEKİN/ERGAN (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belinrtildi.

Olay, pazar günü Ergani ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde sebze toplayan Kenan Giray, 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce eline taş alıp, hayvana fırlattı. Gözden kaybolan yılan, bir süre sonra ortaya çıktı. Giray'a saldıran yılan, kolunu ve elini ısırdı. Olayı gören yakınları Giray'ı, Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Giray, sağlık durumunun kötüleşmesiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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