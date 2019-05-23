"Taşlı çete" yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik şebeke gözaltına alındı. Daha önce bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını yada camlarını taşla kırarken güvenlik kamerasına yansıdı.

İkitelli'de 18 Nisan 2019 tarihinde bir işhanına gelen silahlı ve maskeli şüpheliler işyeri bekçisini tehditle etkisiz hale getirerek içeri girdi. Şüpheliler içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 4 gün sonra Esenyurt'ta bir ayakkabı imalathanesinin kasasından 500 bin liralık hırsızlık meydana geldi. Polis yaptığı incelemede olayın bir önceki olayı gerçekleştiren kişiler tarafından yapıldığını tespit etti.

HIRSIZLAR DAHA ÖNCEKİ YÖNTEMİ KULLANINCA YAKALANDILAR

Şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları yöntem sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin olay yerine geldiklerinde ellerindeki taşlarla vitrin camı yada kepenkleri kırdığını tespit etti. Bu yöntemi kullanan ve iki yıl önce yakalanan bir başka çete ile ilgili yapılan araştırmada kısa süre önce serbest kaldıkları öğrenildi. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığı ortaya çıktı.