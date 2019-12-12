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Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

Rihan ALP/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ergani'nin Alitaş Mahallesi'nde 2012 yılında tartıştığı Ersin Kaya'yı başına taşla vurularak öldürdükten sonra kaçan B.G.'nin evine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. JASAT, eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan B.G.'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl boyunca kılık değiştirerek kaçan B.G., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

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