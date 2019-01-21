HABER

Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı'nda, su seviyesinin düşmesiyle 8 yıl sonra gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı son zamanlardaki yoğun yağışın ardından yeniden tekrar su altında kaldı.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı'nda, su seviyesinin düşmesiyle 8 yıl sonra gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı son zamanlardaki yoğun yağışın ardından yeniden tekrar su altında kaldı. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Tahta Köprü Barajı'nda, daha fazla tarım arazisinin sulanması amacıyla geçen yıl yükseltme çalışması yapıldı. Su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğü barajda su altında kalan, 1950 yılında keşfedilip 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle yapılan kazı çalışmasıyla turizme açılan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ve Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı gün yüzüne çıkmıştı. Suların çekilmesiyle ayrıca Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa ettirilen Tarihi Hicaz Demiryolu'nun 1974 yılında barajla birlikte su altına kalan 20 kilometrelik hat alanı ile menfezlerde ortaya çıkmıştı. Kış aylarıyla birlikte sağanak yağışların barajı doldurmasının ardından Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile Tarihi Hicaz Demiryolu ve menfezler bir kez daha su altında kaldı. YÜZDE 100 DOLAN BARAJIN KAPAKLARI AÇILDI İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ilçede son yılların en yüksek yağış oranına ulaşıldığını belirterek şunları söyledi İlçemize son 50 yılın en yoğun sağanak yağışı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kuraklıkla birlikte Tahta köprü barajında yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesiyle birlikte daha fazla tarım arazisi sulamak amacıyla DSİ tarafından başlatılan yükseltme çalışmasına bağlı olarak barajdaki su seviyesi gözle görülür şekilde düşmüştü. Son 2 ayda metrekareye 532 metreküp yağışın düşmesi ve Kılavuzlu Barajı'nda gelen su ile birlikte barajımızda 180 milyon metreküp su doldu. Yüzde 100 doluluk oranının yakalanmasıyla baraj kapağı açılmak zorunda kalınmıştır. Daha önce gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı ve menfezleri bir kez daha sular altına kalmıştır.

PARTNERDünyanın en anlamlı dövmeleriDünyanın en anlamlı dövmeleri
Çöp kamyonu şoförü kadınlar, sokak sokak gezip çöp topluyorÇöp kamyonu şoförü kadınlar, sokak sokak gezip çöp topluyor
Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi! Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.