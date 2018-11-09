Taşlıyatak turizmde adından söz ettirecek

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke turizminde ön planda olduğunu söyledi.

Yol güzergahı boyunca irili ufaklı şelaleleri ve doğadaki renk cümbüşü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen yayla, vadide her mevsim görülmesi mümkün sisle görenleri büyülüyor.

Alternatif tatil arayanlara ormanları, bitki türleri, şelaleleri ve çam ağaçlarının içerisindeki göleti ile farklı güzellikler sunan yayla, sonbaharın son günlerinde ise sarı ve kızıl tonların yanı sıra erken yağan kar ile seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkarıyor.

Vakfıkebir'in de dağ ve yayla turizmi ile adından söz ettirdiğine dikkati çeken Balta, bu kapsamda Karadağ ve Taşlıyatak Yaylası'nın ön plana çıktığını ifade etti.

Balta, Taşlıyatak'ın görülmeye değer bir doğal güzellik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Taşlıyatak'ın ortasında muhteşem bir gölet var ve etrafındaki ormanın içerisinde de açık alanlar var. Doğayı bozmadan mesire alanı yapılabilecek alanlar bulunuyor. Bu bölgenin turizme kazandırılması için daha önce girişimlerimiz olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzden gelen yetkililer burada incelmede bulunmuştu. Bu yönde de takiplerimiz devam ediyor."

- "Vakfıkebir de yayla ve doğa anlamında çok zengin"

Yörenin doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbettiğine değinen Balta, "Taşlıyatak'ı turizmde daha da ön plana çıkartarak hem bölge hem de ülke turizmine daha fazla hizmet etmesini istiyoruz. Burası gerçekten alternatif turizm için muhteşem bir yer. O nedenle Taşlıyatak'ın turizmde adından daha fazla söz ettirebilmesi için girişimlerimiz devam edecek." dedi.