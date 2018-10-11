Tasman Denizi'nde su altı volkanları keşfedildi

Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde yüksekliği 3 bin metreyi bulan su altı volkanları keşfedildi.
"Science Alert" internet sitesinde yer alan habere göre, İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nün (CSIRO) araştırma gemisi "Investigator" Tazmanya'nın doğu kıyısını 25 gün boyunca çok yönlü haritalama kullanarak taradı.
Araştırmanın sonucunda deniz tabanından 3 bin metreye kadar yükselen volkanlar olduğu tespit edildi.
CSIRO'dan araştırmacı Tara Martin, bu denizaltı volkanlarının 30 milyon yıl önce Avustralya ve Antarktika'nın birbirinden ayrılmasıyla bağlantılı olabileceğini düşündüklerini belirtti.
Tazmanya Üniversitesinden zoolog Eric Woehler da yaptığı açıklamada, kambur balinaların, bu volkanları göç yollarında yön bulma aracı olarak kullandığını düşündüklerini ifade etti.
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