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Tasması asansör kapısına sıkışan köpeği böyle kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

ABD?de asansöre binen kadının köpeğinin tasması, kapanan asansör kapısına sıkıştı.

ABD, (DHA)- ABD?de asansöre binen kadının köpeğinin tasması, kapanan asansör kapısına sıkıştı. O sırada binanın koridorunda durumu fark eden bir kişi, hızlıca tasmayı tutuyor ve ipi kancadan çıkararak köpeği kurtarıyor.
Olay, ABD?nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kadının köpeğiyle birlikte asansöre binmek için beklediği görülüyor. Asansör kapısı açıldıktan sonra bir kişi çıkıyor ve kadın, köpeğiyle birlikte içeriye doğru yöneliyor. Kapının hızlıca kapanmasıyla köpek, asansörün dışında tasması kapıya sıkışmış halde kalıyor. Durumu fark eden adam ise hızlıca köpeğin tasmasını tutarak, tasmayı boynundan çıkarmak için mücadele veriyor ve sonunda ipi kancadan kurtarmayı başarıyor. Köpeğin hayatını kurtaran adam köpeği kucağına alarak asansörü çağırmak için tekrar düğmeye basıyor.
Yerel medyaya açıklamada bulunan uzmanlar, evcil hayvanların sık sık takip edilmesi gerektiğini, özellikle otomatik kapı bulunan yerlerde söz konusu kapılardan önce evcil hayvanların geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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