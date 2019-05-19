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Taşocağı patlamasında ölen işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Ardahan’da taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Selçuk Yazgan, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.Geçen 12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında patlama meydana geldi.

Ardahan’da taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Selçuk Yazgan, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.
Geçen 12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında patlama meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. İşçiler, Ardahan Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından Erzurum’a sevk edildi. Ancak işçilerden 38 yaşındaki Selçuk Yazgan hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Cenazesi hastane morgundan alınarak Zonguldak’ın Kozlu ilçesine getirilen Yazgan için cenaze töreni düzenlendi. Çalıştığı firmada dinamitçi olarak görev yaptığı öğrenilen Selçuk Yazgan’ın işyerine 10 Mayıs günü gittiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Yazgan’ın cenazesi Kozlu Askeritepe Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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